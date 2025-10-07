FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx gibt am Nachmittag nach

Aktienentwicklung

Die Aktie von FedEx gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 245,06 USD.

Die FedEx-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,8 Prozent auf 245,06 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die FedEx-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 245,06 USD aus. Bei 247,68 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 16.848 FedEx-Aktien gehandelt.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 308,52 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 25,90 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 194,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 5,52 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,74 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 302,00 USD.

Am 18.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,21 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.12.2025 terminiert. Schätzungsweise am 17.12.2026 dürfte FedEx die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem FedEx-Gewinn in Höhe von 18,11 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

