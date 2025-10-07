FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Dienstagabend mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von FedEx gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die FedEx-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 244,17 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 244,17 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die FedEx-Aktie bisher bei 244,00 USD. Bei 247,68 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 65.598 FedEx-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 308,52 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die FedEx-Aktie somit 20,86 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 194,34 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die FedEx-Aktie mit einem Verlust von 20,41 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,74 USD, nach 5,52 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 302,00 USD je FedEx-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 18.09.2025. FedEx hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,21 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte FedEx am 18.12.2025 präsentieren. FedEx dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.12.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem FedEx-Gewinn in Höhe von 18,11 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingefahren

September 2025: Experten empfehlen FedEx-Aktie mehrheitlich zum Kauf

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: Über diese Dividende können sich FedEx-Aktionäre freuen