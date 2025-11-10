DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.310 +1,3%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1547 -0,1%Öl63,35 -0,6%Gold4.091 +2,3%
Aktienentwicklung

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx verbilligt sich am Montagnachmittag

10.11.25 16:08 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx verbilligt sich am Montagnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von FedEx. Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 258,03 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die FedEx-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 258,03 USD ab. Die FedEx-Aktie gab in der Spitze bis auf 256,46 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 262,00 USD. Der Tagesumsatz der FedEx-Aktie belief sich zuletzt auf 25.393 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 308,52 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 19,57 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (194,34 USD). Mit Abgaben von 24,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für FedEx-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,73 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die FedEx-Aktie bei 300,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte FedEx am 18.09.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,46 USD, nach 3,21 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 22,24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von FedEx rechnen Experten am 17.12.2026.

Experten gehen davon aus, dass FedEx im Jahr 2026 18,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

