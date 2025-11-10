FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Abend auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von FedEx gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der FedEx-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,6 Prozent auf 255,40 USD.

Die FedEx-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 255,40 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte FedEx-Aktie bei 254,58 USD. Bei 262,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der FedEx-Aktie belief sich zuletzt auf 98.783 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 308,52 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 17,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 194,34 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,91 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,52 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,73 USD. Analysten bewerten die FedEx-Aktie im Durchschnitt mit 300,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte FedEx am 18.09.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,21 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 22,24 Mrd. USD gegenüber 21,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von FedEx wird am 18.12.2025 gerechnet. Am 17.12.2026 wird FedEx schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,14 USD je FedEx-Aktie.

