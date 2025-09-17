FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx präsentiert sich am Abend stärker

Kurs der FedEx

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von FedEx. Zuletzt konnte die Aktie von FedEx zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 227,25 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 0,7 Prozent auf 227,25 USD. Die FedEx-Aktie legte bis auf 229,03 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 228,04 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 222.937 FedEx-Aktien.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 308,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 35,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 194,34 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der FedEx-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten FedEx-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,52 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,73 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 312,71 USD je FedEx-Aktie aus.

Am 24.06.2025 lud FedEx zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,94 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,22 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,11 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.12.2025 terminiert. Am 17.12.2026 wird FedEx schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass FedEx ein EPS in Höhe von 18,37 USD in den Büchern stehen haben wird.

