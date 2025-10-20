FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx legt am Abend zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von FedEx zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 240,99 USD zu.

Um 20:02 Uhr konnte die Aktie von FedEx zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 240,99 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die FedEx-Aktie bisher bei 241,49 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 238,18 USD. Zuletzt wechselten 33.876 FedEx-Aktien den Besitzer.

Bei 308,52 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die FedEx-Aktie somit 21,89 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 194,34 USD. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 19,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass FedEx-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,97 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete FedEx 5,52 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 300,00 USD aus.

Am 18.09.2025 legte FedEx die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,21 USD erwirtschaftet worden. FedEx hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,24 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 18.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 17.12.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,14 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

