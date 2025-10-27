FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx macht am Montagnachmittag Boden gut

FedEx im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von FedEx. Das Papier von FedEx konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 246,37 USD.

Um 15:47 Uhr wies die FedEx-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 246,37 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die FedEx-Aktie bis auf 247,20 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 245,82 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42.060 FedEx-Aktien.

Am 26.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 308,52 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 25,23 Prozent zulegen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 194,34 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,12 Prozent würde die FedEx-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 5,52 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,73 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der FedEx-Aktie wird bei 300,00 USD angegeben.

FedEx ließ sich am 18.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,21 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 22,24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

FedEx dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von FedEx.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass FedEx ein EPS in Höhe von 18,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

