FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx zeigt sich am Abend freundlich

So bewegt sich FedEx

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von FedEx. Im New York-Handel gewannen die FedEx-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.

Die Aktie legte um 20:06 Uhr in der New York-Sitzung 2,9 Prozent auf 248,11 USD zu. In der Spitze legte die FedEx-Aktie bis auf 248,11 USD zu. Bei 245,82 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 87.844 FedEx-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 308,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 19,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 194,34 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der FedEx-Aktie 21,67 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,73 USD. Im Vorjahr erhielten FedEx-Aktionäre 5,52 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 300,00 USD je FedEx-Aktie aus.

Am 18.09.2025 hat FedEx die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 3,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FedEx noch ein Gewinn pro Aktie von 3,21 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22,24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.12.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 17.12.2026.

Experten gehen davon aus, dass FedEx im Jahr 2026 18,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

