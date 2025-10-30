FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx zieht am Donnerstagabend an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von FedEx gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 249,97 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das FedEx-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 249,97 USD. Bei 252,69 USD erreichte die FedEx-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 249,06 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten FedEx-Aktien beläuft sich auf 151.808 Stück.

Bei 308,52 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 23,42 Prozent Plus fehlen der FedEx-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 194,34 USD ab. Abschläge von 22,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

FedEx-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,52 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,73 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 300,00 USD je FedEx-Aktie an.

Am 18.09.2025 lud FedEx zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Das EPS wurde auf 3,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,21 USD je Aktie erzielt worden. FedEx hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,24 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.12.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von FedEx.

In der FedEx-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

