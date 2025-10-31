DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.632 +0,2%Bitcoin94.655 +1,2%Euro1,1523 -0,4%Öl65,06 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Heute im Fokus
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Oktober 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat Oktober 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat
adidas-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen adidas-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx zieht am Nachmittag an

31.10.25 16:08 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von FedEx. Zuletzt konnte die Aktie von FedEx zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 253,48 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
220,30 EUR 4,15 EUR 1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,8 Prozent auf 253,48 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die FedEx-Aktie bei 253,88 USD. Bei 247,95 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 30.168 FedEx-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 308,52 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der FedEx-Aktie. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 194,34 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die FedEx-Aktie 30,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,73 USD, nach 5,52 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 300,00 USD je FedEx-Aktie an.

Am 18.09.2025 hat FedEx die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat FedEx im vergangenen Quartal 22,24 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FedEx 21,58 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.12.2025 veröffentlicht. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte FedEx möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass FedEx im Jahr 2026 18,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen