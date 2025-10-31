FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Freitagabend gesucht

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von FedEx. Die FedEx-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 254,48 USD.

Im New York-Handel gewannen die FedEx-Papiere um 20:02 Uhr 2,2 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die FedEx-Aktie bisher bei 255,40 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 247,95 USD. Der Tagesumsatz der FedEx-Aktie belief sich zuletzt auf 79.910 Aktien.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 308,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die FedEx-Aktie mit einem Kursplus von 21,24 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (194,34 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der FedEx-Aktie 23,63 Prozent sinken.

FedEx-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,52 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,73 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der FedEx-Aktie wird bei 300,00 USD angegeben.

Am 18.09.2025 legte FedEx die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,21 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,24 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 21,58 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von FedEx wird am 18.12.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von FedEx.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass FedEx ein EPS in Höhe von 18,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

UPS-Aktie legt zu: Quartalsergebnis und Ausblick kommen gut an - DHL an DAX-Spitze

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Verlust hätte eine FedEx-Investition von vor 5 Jahren eingebracht