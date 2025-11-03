Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor verzeichnet am Nachmittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Das Papier von Ford Motor gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 12,99 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 12,99 USD. In der Spitze büßte die Ford Motor-Aktie bis auf 12,95 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,02 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.109.538 Ford Motor-Aktien.

Am 25.10.2025 markierte das Papier bei 13,97 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,45 USD ab. Mit Abgaben von 34,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Ford Motor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,780 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,669 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,00 USD.

Am 23.10.2025 legte Ford Motor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ford Motor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50,53 Mrd. USD – ein Plus von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ford Motor 46,20 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Ford Motor dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,06 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 3 Jahren eingebracht

Ford-Aktie springt an: Ford trotzt Trumps Zöllen - Gewinn übertrifft Erwartungen deutlich

Ausblick: Ford Motor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal