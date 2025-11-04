Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Nachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 12,90 USD.

Die Ford Motor-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 12,90 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Ford Motor-Aktie bis auf 12,76 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,87 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.209.342 Ford Motor-Aktien.

Am 25.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (8,45 USD). Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 52,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Ford Motor-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,780 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,669 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Ford Motor-Aktie bei 7,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ford Motor am 23.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Ford Motor im vergangenen Quartal 50,53 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ford Motor 46,20 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Ford Motor-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,06 USD fest.

