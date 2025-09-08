DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.152 -0,1%Euro1,1708 -0,4%Öl66,43 +0,3%Gold3.631 -0,1%
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor tendiert am Dienstagabend schwächer

09.09.25 20:24 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor tendiert am Dienstagabend schwächer

Die Aktie von Ford Motor gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 11,47 USD.

Die Ford Motor-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,9 Prozent auf 11,47 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Ford Motor-Aktie bis auf 11,45 USD. Bei 11,67 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.442.128 Ford Motor-Aktien.

Am 29.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Kursplus von 4,58 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,34 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,675 USD, nach 0,780 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Ford Motor am 30.07.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Ford Motor im vergangenen Quartal 50,18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ford Motor 47,81 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Ford Motor im Jahr 2025 1,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

