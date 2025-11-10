DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,57 +5,4%Nas23.529 +2,3%Bitcoin91.675 +1,1%Euro1,1562 ±0,0%Öl64,01 +0,5%Gold4.112 +2,8%
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- US-Börsen in Grün -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Ford Motor im Fokus

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Abend leichter

10.11.25 20:23 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Abend leichter

Die Aktie von Ford Motor gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Ford Motor gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 13,17 USD abwärts.

Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel um 20:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 13,17 USD. Im Tief verlor die Ford Motor-Aktie bis auf 13,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,23 USD. Bisher wurden heute 3.777.549 Ford Motor-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,97 USD. Dieser Kurs wurde am 25.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,04 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 8,45 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Abschläge von 35,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Ford Motor-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,669 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,00 USD an.

Ford Motor gewährte am 23.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,22 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 50,53 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46,20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Ford Motor wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,05 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten

Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Blick: Deutscher Automarkt im Oktober weiter im Aufwind

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

mehr Analysen