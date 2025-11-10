Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor gibt am Montagnachmittag nach

Aktie im Blick

Die Aktie von Ford Motor gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 13,04 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 13,04 USD. Der Kurs der Ford Motor-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,04 USD nach. Bei 13,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.056.173 Ford Motor-Aktien.

Bei 13,97 USD markierte der Titel am 25.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ford Motor-Aktie somit 6,62 Prozent niedriger. Bei 8,45 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Verlust von 35,24 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,780 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,669 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,00 USD für die Ford Motor-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ford Motor am 23.10.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 50,53 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,20 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Ford Motor-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten

Aktien von VW, Porsche, Tesla & Co. im Blick: Deutscher Automarkt im Oktober weiter im Aufwind

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen