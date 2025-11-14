Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor verliert am Abend
Die Aktie von Ford Motor gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 13,23 USD.
Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 13,23 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ford Motor-Aktie bisher bei 13,10 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,18 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 3.474.916 Ford Motor-Aktien.
Bei 13,97 USD markierte der Titel am 25.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ford Motor-Aktie. Bei 8,45 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,780 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,662 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Ford Motor-Aktie wird bei 7,00 USD angegeben.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ford Motor am 23.10.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ford Motor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 50,53 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 46,20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte Ford Motor Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Ford Motor-Gewinn in Höhe von 1,04 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Ford Motor Co.
