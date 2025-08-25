DAX24.002 -0,6%ESt505.384 ±0,0%Top 10 Crypto16,11 +3,0%Dow45.505 +0,2%Nas21.565 +0,1%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1588 -0,5%Öl67,80 +0,8%Gold3.384 -0,3%
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- US-Börsen fester -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl's, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, HHLA, DroneShield im Fokus
Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck
Mutares-Aktie gewinnt: Mutares-Beteiligung Buderus Edelstahl wird zerschlagen - hunderte Arbeitsplätze bedroht
Kursentwicklung

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

27.08.25 16:10 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Ford Motor gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Ford Motor-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 11,92 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
10,33 EUR 0,28 EUR 2,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Ford Motor-Papiere um 15:53 Uhr 0,6 Prozent. Bei 11,92 USD markierte die Ford Motor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,81 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 881.487 Ford Motor-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2025 auf bis zu 11,97 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 0,46 Prozent Luft nach oben. Bei 8,45 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,12 Prozent würde die Ford Motor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,780 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,681 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,00 USD für die Ford Motor-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Ford Motor am 30.07.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 50,18 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ford Motor 47,81 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,17 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

