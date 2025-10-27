Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 13,48 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 2,6 Prozent auf 13,48 USD. Die Ford Motor-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,37 USD ab. Bei 13,67 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Ford Motor-Aktien beläuft sich auf 6.991.888 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.10.2025 bei 13,97 USD. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 3,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 8,45 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 37,35 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Ford Motor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,780 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,669 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,00 USD.

Am 23.10.2025 hat Ford Motor die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ford Motor 0,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 50,53 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,81 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte Ford Motor Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Ford Motor möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Ford Motor-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,10 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

Ford-Aktie springt an: Ford trotzt Trumps Zöllen - Gewinn übertrifft Erwartungen deutlich

Ausblick: Ford Motor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ford-Aktie in Rot: Letztes Auto im Saarland rollt bald vom Band