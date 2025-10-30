DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.488 -2,5%Euro1,1569 -0,3%Öl64,68 -0,3%Gold4.019 +1,9%
Blick auf Aktienkurs

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Ford Motor am Abend auf rotes Terrain

30.10.25 20:23 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Ford Motor am Abend auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Ford Motor. Der Ford Motor-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 13,16 USD.

Die Ford Motor-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 13,16 USD abwärts. In der Spitze büßte die Ford Motor-Aktie bis auf 13,09 USD ein. Bei 13,13 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.044.596 Ford Motor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,97 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ford Motor-Aktie somit 5,76 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,45 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Ford Motor-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,669 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Ford Motor-Aktie wird bei 7,00 USD angegeben.

Ford Motor gewährte am 23.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ford Motor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50,53 Mrd. USD – ein Plus von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ford Motor 46,20 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Ford Motor wird am 10.02.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,08 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen