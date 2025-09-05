Formycon Aktie News: Formycon zeigt sich am Montagvormittag fester

Formycon im Blick

Die Aktie von Formycon gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Formycon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 23,70 EUR.

Die Formycon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 23,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Formycon-Aktie bei 23,70 EUR. Bei 23,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Formycon-Aktien beläuft sich auf 1.040 Stück.

Bei einem Wert von 64,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 171,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,18 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 6,34 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Formycon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Formycon-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Formycon im Jahr 2025 -2,111 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang

Formycon-Aktie setzt sich ach Nachrichten zu FYB206 an SDAX-Spitze

Formycon-Aktie zieht kräftig an: Biosimilar-Vermarktung in Nordamerika bringt neue Einnahmequellen