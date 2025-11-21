Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag stabil

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Formycon. Mit einem Kurs von 23,30 EUR zeigte sich die Formycon-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Formycon-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 23,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Formycon-Aktie bisher bei 23,35 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Formycon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 23,00 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.941 Formycon-Aktien.

Am 10.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 176,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 19,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Formycon-Aktie derzeit noch 18,37 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,75 EUR für die Formycon-Aktie.

Am 19.05.2016 legte Formycon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2016 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,34 Mio. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Formycon-Verlust in Höhe von -2,780 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie klettert: Arbeit an Biosimilar für Dupixent von Sanofi

Formycon-Aktie rot: Prognose bestätigt - Umsatzeinbruch und höherer operativer Verlust

Formycon-Aktie profitiert: Weiteres Geld aus Vermarktung von Eylea-Biosimilar gesichert