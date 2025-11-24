Formycon Aktie News: Formycon gewinnt am Montagvormittag an Boden

Formycon im Blick

Die Aktie von Formycon zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Formycon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 23,45 EUR.

Um 09:00 Uhr konnte die Aktie von Formycon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 23,45 EUR. Im Tageshoch stieg die Formycon-Aktie bis auf 23,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 66 Formycon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.01.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 174,63 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,02 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,89 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Formycon-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,75 EUR an.

Am 19.05.2016 hat Formycon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2016 – vorgestellt. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,34 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,34 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2026 erfolgen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,078 EUR je Formycon-Aktie stehen.

