Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag leichter

Die Aktie von Formycon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Formycon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 24,45 EUR.

Um 15:50 Uhr fiel die Formycon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 24,45 EUR ab. In der Spitze büßte die Formycon-Aktie bis auf 24,25 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 24,75 EUR. Der Tagesumsatz der Formycon-Aktie belief sich zuletzt auf 4.331 Aktien.

Am 10.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 163,39 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,75 EUR.

Formycon ließ sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Formycon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Formycon wird am 13.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Formycon.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 1,05 EUR je Formycon-Aktie.

