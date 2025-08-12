Frankfurter Flughafen verzeichnet im Juli dank Feriensaison mehr Passagiere
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Der Frankfurter Flughafen hat im Juli dank der Nachfrage nach europäischen Urlaubszielen in Griechenland, Italien und Spanien seine Passagierzahlen um 1,6 Prozent auf 6,1 Millionen erhöht. Auf den Interkontinentalstrecken profitierten nach Angaben von Fraport insbesondere thailändische und ostafrikanische Destinationen von einem deutlichen Nachfrageplus. Das Cargo-Volumen kletterte um 3,7 Prozent auf 179.055 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen lag bei 42.657 Starts und Landungen. Das entsprach einem Zuwachs von 5,3 Prozent. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 2,6 Millionen Tonnen. Gegenüber dem Vergleichsmonat 2024 war das ein Plus von 2,3 Prozent.
Die internationalen Beteiligungsflughäfen verzeichneten mehrheitlich steigende Passagierzahlen. Am Flughafen im slowenischen Ljubljana stieg das Aufkommen um 12,2 Prozent auf 181.599 Fluggäste. Der Flughafen im peruanischen Lima verzeichnete im Juli rund 2,3 Millionen Fluggäste, ein Plus von 5,4 Prozent. Die 14 griechischen Fraport-Flughäfen waren von insgesamt 6,6 Millionen Passagieren gefragt. Das entsprach einem Plus von 2,4 Prozent. Die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien begrüßten 828.538 Reisende - ein Zuwachs von 4,0 Prozent. Das Aufkommen am türkischen Flughafen Antalya blieb mit rund 5,6 Millionen Fluggästen weitestgehend stabil auf dem Niveau des Vorjahres.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/cbr/sha
(END) Dow Jones Newswires
August 13, 2025 01:17 ET (05:17 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fraport
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Fraport AG
Analysen zu Fraport AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Fraport Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Fraport Halten
|DZ BANK
|07.08.2025
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Fraport Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.2025
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.05.2025
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Fraport Halten
|DZ BANK
|07.08.2025
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|Fraport Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2025
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fraport AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen