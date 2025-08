freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich freenet

Die Aktie von freenet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 28,26 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die freenet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 28,26 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 28,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 179.119 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Bei 24,06 EUR fiel das Papier am 07.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,86 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,09 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,71 EUR je freenet-Aktie aus.

Am 21.05.2025 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,40 Prozent zurück. Hier wurden 604,40 Mio. EUR gegenüber 638,90 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2025 2,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

