freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 28,26 EUR.

Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 28,26 EUR. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 28,18 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 81.189 freenet-Aktien.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR an. Mit einem Zuwachs von 32,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 26,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,00 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,73 EUR an.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 608,70 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 559,00 Mio. EUR umsetzen können.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

