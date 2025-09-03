DAX23.769 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,49 -1,6%Dow45.423 +0,3%Nas21.566 +0,3%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1639 -0,2%Öl67,06 -0,5%Gold3.548 -0,3%
freenet im Blick

freenet Aktie News: freenet am Donnerstagnachmittag höher

04.09.25 16:10 Uhr
freenet Aktie News: freenet am Donnerstagnachmittag höher

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 28,62 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
28,48 EUR 0,32 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 28,62 EUR. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 28,62 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 80.082 freenet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 31,24 Prozent zulegen. Bei 26,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 10,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,09 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,73 EUR je freenet-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 608,70 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 559,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,45 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
