freenet im Fokus

freenet Aktie News: freenet gibt am Vormittag nach

04.09.25 09:25 Uhr
freenet Aktie News: freenet gibt am Vormittag nach

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 28,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
28,10 EUR -0,06 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 28,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 28,04 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,04 EUR. Zuletzt wechselten 3.986 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 37,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). 33,67 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,09 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,73 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 608,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 559,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,45 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

