freenet Aktie News: freenet am Freitagnachmittag schwächer
Die Aktie von freenet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 28,26 EUR.
Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 28,26 EUR abwärts. Bei 28,10 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 28,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 93.374 freenet-Aktien den Besitzer.
Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 32,91 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 26,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 8,00 Prozent Luft nach unten.
Nachdem freenet seine Aktionäre 2024 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,79 EUR aus.
Am 06.08.2025 hat freenet die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 608,70 Mio. EUR im Vergleich zu 559,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,45 EUR je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:16
|freenet Buy
|Warburg Research
|28.08.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
