So entwickelt sich freenet

freenet Aktie News: freenet fällt am Donnerstagmittag tief

07.08.25 12:07 Uhr
freenet Aktie News: freenet fällt am Donnerstagmittag tief

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,5 Prozent bei 27,16 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
26,94 EUR -1,76 EUR -6,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 5,5 Prozent auf 27,16 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die freenet-Aktie bis auf 26,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,78 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 839.835 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,29 Prozent hinzugewinnen. Am 09.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 11,05 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,66 EUR an.

freenet ließ sich am 21.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 604,40 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 638,90 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,47 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

