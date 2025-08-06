DAX23.956 +0,1%ESt505.281 +0,3%Top 10 Crypto15,58 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.368 -0,3%Euro1,1680 +0,2%Öl67,37 +0,6%Gold3.396 +0,8%
07.08.25 09:24 Uhr
freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Donnerstagvormittag tief südwärts

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 8,1 Prozent auf 26,40 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 8,1 Prozent auf 26,40 EUR. Die freenet-Aktie sank bis auf 26,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 97.373 freenet-Aktien.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,27 Prozent hinzugewinnen. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 24,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,66 EUR.

freenet ließ sich am 21.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 604,40 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 638,90 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,47 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

