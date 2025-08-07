freenet Aktie News: freenet am Mittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die freenet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 27,52 EUR.

Die freenet-Aktie konnte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 27,52 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 27,64 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 27,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100.479 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 36,48 Prozent wieder erreichen. Bei 24,16 EUR fiel das Papier am 09.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 13,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,66 EUR an.

freenet veröffentlichte am 21.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 604,40 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,12 Prozent gesteigert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,46 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

freenet-Aktie trotzdem im Sinkflug: freenet hält an Prognose fest

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine freenet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

freenet-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli