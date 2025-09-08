DAX23.718 -0,4%ESt505.367 +0,1%Top 10 Crypto15,56 -1,5%Dow45.616 +0,2%Nas21.783 -0,1%Bitcoin95.105 -0,2%Euro1,1717 -0,4%Öl67,05 +1,2%Gold3.638 +0,1%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Notierung im Blick

freenet Aktie News: freenet am Dienstagnachmittag mit Kursplus

09.09.25 16:09 Uhr
freenet Aktie News: freenet am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 28,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
28,16 EUR -0,16 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:44 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 28,14 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 28,18 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 47.741 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR. 33,48 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,00 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,09 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 33,79 EUR.

Am 06.08.2025 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 608,70 Mio. EUR im Vergleich zu 559,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,43 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
05.09.2025freenet BuyWarburg Research
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.09.2025freenet BuyWarburg Research
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
02.06.2025freenet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG
12.08.2022freenet SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für freenet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen