freenet Aktie News: freenet am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 28,14 EUR.

Um 15:44 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 28,14 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 28,18 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 47.741 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR. 33,48 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,00 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,09 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 33,79 EUR.

Am 06.08.2025 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 608,70 Mio. EUR im Vergleich zu 559,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,43 EUR je Aktie belaufen.

