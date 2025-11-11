DAX24.071 +0,5%Est505.716 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 -3,7%Nas23.351 -0,8%Bitcoin89.227 -2,6%Euro1,1597 +0,3%Öl64,94 +1,4%Gold4.112 -0,1%
Notierung im Blick

freenet Aktie News: freenet wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

11.11.25 16:08 Uhr
freenet Aktie News: freenet wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 27,64 EUR.

freenet AG
27,92 EUR 0,14 EUR 0,50%
Die freenet-Aktie wies um 15:42 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 27,64 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die freenet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,52 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 125.603 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,89 Prozent hinzugewinnen. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 5,93 Prozent wieder erreichen.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,48 EUR.

freenet ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,57 Prozent zurück. Hier wurden 615,00 Mio. EUR gegenüber 618,50 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,46 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

