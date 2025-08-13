freenet Aktie News: freenet am Vormittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 28,16 EUR abwärts.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 28,16 EUR. Die freenet-Aktie sank bis auf 28,12 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 2.854 Stück.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 33,38 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 25,14 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2024). Mit einem Kursverlust von 10,72 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,09 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 33,66 EUR angegeben.

Am 06.08.2025 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 608,70 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,45 EUR je Aktie.

