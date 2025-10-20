freenet Aktie News: freenet am Nachmittag auf grünem Terrain

DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.346 +1,2%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas23.015 +1,5%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1657 ±-0,0%Öl60,72 -1,0%Gold4.351 +2,4%
20.10.25 16:08 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von freenet. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 27,30 EUR zu.

Das Papier von freenet legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 27,30 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 27,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 27,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 120.882 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 37,58 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 26,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,08 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 33,60 EUR.

Am 06.08.2025 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 608,70 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,51 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

