freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Montagvormittag fester

20.10.25 09:22 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 27,00 EUR.

freenet AG
26,82 EUR -0,28 EUR -1,03%
Um 09:06 Uhr wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 27,00 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 27,10 EUR. Bei 27,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.543 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 39,11 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.08.2025 (26,00 EUR). Mit einem Kursverlust von 3,70 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,08 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,60 EUR.

freenet ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 608,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 559,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,51 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

