Börsengang von TKMS-Aktie begeistert: Erstkurs von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen
Notierung im Blick

freenet Aktie News: freenet gewinnt am Mittag

20.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von freenet zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die freenet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 27,36 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
26,82 EUR -0,28 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die freenet-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 27,36 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 27,46 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 86.677 Stück.

Bei 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 27,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 26,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Mit einem Kursverlust von 4,97 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,08 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 33,60 EUR.

Am 06.08.2025 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 608,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2025 2,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Bildquellen: freenet

mehr Analysen