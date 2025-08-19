freenet Aktie News: freenet tendiert am Donnerstagnachmittag seitwärts

So bewegt sich freenet

Die Aktie von freenet zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die freenet-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 28,30 EUR.

Die freenet-Aktie zeigte sich um 15:49 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 28,30 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 28,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der freenet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,10 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 82.958 freenet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 32,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,28 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 10,67 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,09 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,66 EUR an.

Am 06.08.2025 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,57 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 608,70 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 559,00 Mio. EUR umsetzen können.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2025 2,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

