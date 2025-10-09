freenet Aktie News: freenet verteuert sich am Vormittag
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von freenet. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 27,22 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 2,3 Prozent auf 27,22 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 27,40 EUR. Bei 27,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 67.646 Stück gehandelt.
Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die freenet-Aktie somit 27,53 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 26,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,48 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,09 EUR je freenet-Aktie. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 33,60 EUR.
Am 06.08.2025 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 608,70 Mio. EUR – ein Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 559,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,48 EUR je freenet-Aktie.
