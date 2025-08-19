freenet Aktie News: freenet am Donnerstagvormittag stabil

freenet im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 28,28 EUR.

Die freenet-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 28,28 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 28,38 EUR. Die freenet-Aktie sank bis auf 28,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,38 EUR. Zuletzt wechselten 3.908 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR. 32,81 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 25,28 EUR fiel das Papier am 24.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,61 Prozent.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,66 EUR für die freenet-Aktie aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 608,70 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 559,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,45 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

