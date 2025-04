freenet Aktie News: Anleger greifen bei freenet am Donnerstagnachmittag zu

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von freenet. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 35,48 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 35,48 EUR zu. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 35,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.758 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,84 EUR. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 1,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,78 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,08 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,45 EUR für die freenet-Aktie aus.

Am 04.03.2025 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 661,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 688,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,95 Prozent verringert.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,66 EUR fest.

