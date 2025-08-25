freenet Aktie News: freenet am Mittag stabil

So bewegt sich freenet

Die Aktie von freenet zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die freenet-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 28,46 EUR.

Die freenet-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 28,46 EUR. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 28,46 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,24 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,40 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.388 Stück gehandelt.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Bei einem Wert von 25,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 11,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,66 EUR.

freenet ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 608,70 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte freenet einen Umsatz von 559,00 Mio. EUR eingefahren.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

