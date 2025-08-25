DAX24.188 -0,4%ESt505.406 -0,7%Top 10 Crypto15,60 -1,6%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1644 +0,2%Öl67,76 -1,4%Gold3.371 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Wolfspeed, Mercedes-Benz, Nissan, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, im Fokus
Top News
Heute LIVE zu Gast bei YouTube: Finanzexpertin Edda Vogt von der Deutschen Börse gibt Dir Profitipps Heute LIVE zu Gast bei YouTube: Finanzexpertin Edda Vogt von der Deutschen Börse gibt Dir Profitipps
Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
So bewegt sich freenet

freenet Aktie News: freenet am Mittag stabil

26.08.25 12:05 Uhr
freenet Aktie News: freenet am Mittag stabil

Die Aktie von freenet zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die freenet-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 28,46 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
28,40 EUR -0,02 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die freenet-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 28,46 EUR. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 28,46 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,24 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,40 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.388 Stück gehandelt.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Bei einem Wert von 25,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 11,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,66 EUR.

freenet ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 608,70 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte freenet einen Umsatz von 559,00 Mio. EUR eingefahren.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor einem Jahr eingebracht

Freenet: Dividendenperle im Angebot

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor 10 Jahren verloren

Ausgewählte Hebelprodukte auf freenet

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: freenet

Nachrichten zu freenet AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
07.08.2025freenet BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025freenet BuyWarburg Research
07.08.2025freenet OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
02.06.2025freenet NeutralUBS AG
27.05.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG
12.08.2022freenet SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für freenet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen