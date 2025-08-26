freenet Aktie News: freenet tendiert am Vormittag nordwärts
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von freenet. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 28,48 EUR zu.
Die Aktie legte um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 28,48 EUR zu. Bei 28,48 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,38 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.499 freenet-Aktien den Besitzer.
Bei 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 31,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 28.08.2024 auf bis zu 25,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,18 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 33,66 EUR.
Am 06.08.2025 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 608,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 559,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
