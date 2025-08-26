DAX24.154 ±0,0%ESt505.386 ±0,0%Top 10 Crypto15,87 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.554 -0,6%Euro1,1598 -0,4%Öl67,02 -0,3%Gold3.380 -0,4%
Blick auf freenet-Kurs

freenet Aktie News: freenet tendiert am Vormittag nordwärts

27.08.25 09:25 Uhr
freenet Aktie News: freenet tendiert am Vormittag nordwärts

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von freenet. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 28,48 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
28,38 EUR -0,16 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 28,48 EUR zu. Bei 28,48 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,38 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.499 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 31,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 28.08.2024 auf bis zu 25,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,18 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,09 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 33,66 EUR.

Am 06.08.2025 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 608,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 559,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.08.2025freenet KaufenDZ BANK
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025freenet BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
02.06.2025freenet NeutralUBS AG
27.05.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG
12.08.2022freenet SellUBS AG

