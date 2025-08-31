Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagmittag mit Kursplus

Kurs der Fresenius SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 46,67 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 46,67 EUR nach oben. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,92 EUR an. Bei 46,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.296 Fresenius SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 48,07 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 3,00 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Fresenius SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,18 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,58 EUR gegenüber -0,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

