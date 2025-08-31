Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagnachmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 46,55 EUR zu.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 46,55 EUR. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,92 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,65 EUR. Zuletzt wechselten 95.255 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,18 EUR.

Am 06.08.2025 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,22 Prozent gesteigert.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 3,35 EUR in den Büchern stehen haben wird.

