Aktienkurs aktuell

Fresenius SE Aktie News: Anleger greifen bei Fresenius SE am Dienstagnachmittag zu

12.08.25 16:09 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Anleger greifen bei Fresenius SE am Dienstagnachmittag zu

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 43,96 EUR.

Das Papier von Fresenius SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 43,96 EUR. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,10 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 181.199 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,76 EUR ab. Abschläge von 30,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,04 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 49,18 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE -0,66 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent auf 5,58 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,35 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

