Kurs der Fresenius SE

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag kaum verändert

15.08.25 12:06 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag kaum verändert

Die Aktie von Fresenius SE zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Fresenius SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 46,08 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
46,10 EUR 0,04 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Fresenius SE-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 46,08 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 46,37 EUR zu. Die Fresenius SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,02 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,26 EUR. Bisher wurden via XETRA 106.010 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 46,37 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 0,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 31,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 31,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,18 EUR.

Am 06.08.2025 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,58 EUR gegenüber -0,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 5,58 Mrd. EUR gegenüber 5,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,35 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie im Plus: Fitch bestätigt Fresenius-Rating mit 'BBB-'

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Fresenius-Aktie im Plus - Widerstand über 44 Euro

Bildquellen: Fresenius

