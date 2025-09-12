Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 46,72 EUR zu.

Die Fresenius SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 46,72 EUR. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 47,18 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,67 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 98.293 Fresenius SE-Aktien.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 48,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,89 Prozent wieder erreichen. Bei 31,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,36 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 50,81 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 06.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE -0,66 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 5,58 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 3,36 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

